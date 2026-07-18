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Царьград

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Путин лично сделал выводы по Пашиняну. И отмотать назад "большим людям" это не удалось

Путин лично сделал выводы по Пашиняну. И отмотать назад "большим людям" это не удалось

Путин лично сделал выводы по Пашиняну. И отмотать назад "большим людям" это не удалось. Как отмечает научный руководитель Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный, безобразное поведение Никола Воваевича на встрече с нашим президентом в апреле этого года было по достоинству оценено.

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