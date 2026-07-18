Путин лично сделал выводы по Пашиняну. И отмотать назад "большим людям" это не удалось. Как отмечает научный руководитель Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный, безобразное поведение Никола Воваевича на встрече с нашим президентом в апреле этого года было по достоинству оценено.