США призвали Украину отменить запрет на усыновление детей иностранцами

Член палаты представителей конгресса США от республиканцев Кристофер Смит представил резолюцию, которая призывает руководство Украины отменить запрет на усыновление украинских детей иностранными гражданами.
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