Россельхознадзор отказал владельцу зоопарка в выдаче лицензии за несоблюдение требований

Владельцу фермерского зоопарка, расположенного на базе отдыха "Хрустальное озеро" в окрестностях поселка Солнечный, было отказано в выдаче лицензии на использование животных в культурно-развлекательных целях после проверки на месте со стороны Россельхознадзора.
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