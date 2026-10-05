Трамп выразил готовность помочь РФ с пневмонией в Иркутской области

Президент США Дональд Трамп во время брифинга выразил готовность помочь России в связи с ситуацией в Иркутской области.
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