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Опрос выявил предпочитаемое место знакомств среди разведенных людей

Опрос выявил предпочитаемое место знакомств среди разведенных людей

Разведенные люди чаще всего ищут вторую половину на специализированных сайтах. Для 85% опрошенных важен переход от общения в Сети к личным встречам, но пока показатель конвертации не превышает 3% из-за потери мотивации, передает РИА Новости.

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