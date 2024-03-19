Из Республики Казахстан экстрадирована россиянка, обвиняемая в мошенничестве в особо крупном размере

«Сотрудники НЦБ Интерпола МВД России совместно с УУР УМВД России по Сахалинской области и при содействии правоохранительных органов Республики Казахстан экстрадировали россиянку, обвиняемую в серии мошенничеств в особо крупном размере.
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