Пряные травы, которые можно выращивать на подоконнике

Мечтаете о хотя бы маленьком саде с пряными травами? И еще лучше, чтобы у вас была свежая зелень круглый год? Без проблем! И хотя некоторые пряные растения не очень хорошо переживают зиму из-за недостатка солнечного света, некоторые все же можно выращивать на кухне или балконе круглый год.