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Царьград

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Дронов о проблемах «Трактора»: «Может, помогут шаманы»

Дронов о проблемах «Трактора»: «Может, помогут шаманы»

Защитник «Трактора» Григорий Дронов в интервью сайту КХЛ связал низкую результативность команды с игрой по периметру и в шутку допустил, что с голами могли бы помочь шаманы.

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