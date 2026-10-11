Дронов о проблемах «Трактора»: «Может, помогут шаманы»

Защитник «Трактора» Григорий Дронов в интервью сайту КХЛ связал низкую результативность команды с игрой по периметру и в шутку допустил, что с голами могли бы помочь шаманы.
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