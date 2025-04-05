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Кубок Гагарина. «Авангард» против «Металлурга», «Ак Барс» примет «Автомобилист», ЦСКА сыграет с «Динамо» Минск

«Ак Барс» примет «Автомобилист», ЦСКА встретится с минским «Динамо».  Кубок Гагарина Первый раунд Авангард – Металлург Мг Дата проведения 5 апреля, 14.

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