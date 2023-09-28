Минобороны сообщило оперативную информацию о ходе СВО на Украине

Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге 28 сентября сообщил оперативную информацию о ходе специальной военной операции (СВО), которая продолжается на Украине.
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