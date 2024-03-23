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Аргументы недели

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Кирби: США опасались теракта в Москве и окрестностях в начале марта

Кирби: США опасались теракта в Москве и окрестностях в начале марта

Соединенные Штаты опасались теракта в Москве и окрестностях в начале марта. Соответствующее заявление, как пишет Telegram-канал BRIEF, сделал представитель администрации американского президента Джон Кирби.

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