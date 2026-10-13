Florida State football dismisses top recruit Chuck Kennon after felony arrest

Florida State football dismissed Chuck Kennon, their top-rated 2026 recruit, for conduct detrimental to the team, the school confirmed Tuesday to UPI.
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