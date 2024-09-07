Шиповник. Мало кто знает, что шиповник - это настоящее произведение искусства. В нём витамина С в 1000 раз больше, чем в цитрусовых.
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Шиповник. Мало кто знает, что шиповник - это настоящее произведение искусства. В нём витамина С в 1000 раз больше, чем в цитрусовых.
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