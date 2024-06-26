К Земле летит самый крупный за последние 125 лет астероид

Земля, Луна и астероид, фантазия художника / © Getty Images Космический объект должен пролететь мимо нашей планеты на расстоянии 6,6 миллионов километров, то есть примерно в 17 раз дальше, чем находится Луна.
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