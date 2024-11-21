Нардеп Дубинский: Зеленского не пригласили на G20 из-за отказа обсуждать мир

Отказ бразильского лидера Луиса Инасиу Лулы да Силвы пригласить президента Украины на саммит G20 в Рио-де-Жанейро является закономерным результатом нежелания Владимира Зеленского обсуждать мирные инициативы и его критики в адрес Китая и Бразилии.
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