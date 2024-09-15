Магия изображений: 12 примет и суеверий про фотографии

Фотографии с момента своего появления начали ассоциироваться с особой силой. Считалось, что изображение человека в фотографии представляет собой его второе «я», несет в себе часть его энергии и может использоваться для различных энергоинформационных воздействий.
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