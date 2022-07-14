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Обозреватель Fоreign Policy: Европа не в силах справиться с энергокризисом

Обозреватель Fоreign Policy: Европа не в силах справиться с энергокризисом

flickr.com/PD Европа не сможет справиться с энергокризисом грядущей зимой. Региону грозит дефицит газа в тот период, когда топливо будет нужно больше всего, предупреждают авторы публикации для Fоreign Policy, мнение которых приводит РИА Новости.

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