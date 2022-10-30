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Власти России признали недружественными все британские земли

Власти России признали недружественными все британские земли

В список вошли 11 территорий, подконтрольных Великобритании. фото: pixabay.com/andrewbecks Правительство России включило в перечень недружественных оставшиеся заморские территории Великобритании, которые поддержали введённые против РФ санкции.

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