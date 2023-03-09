СМИ: РКН ограничил доступ к Last.fm

Роскомнадзор заблокировал страницу на портале одного из старейших музыкальных сервисов Last.fm. Сайт использует сетевой протокол https, поэтому из-за блокировки одной страницы на территории России у ряда пользователей стал недоступен весь сервис.
Роскомнадзор заблокировал страницу на портале одного из старейших музыкальных сервисов Last.fm. Сайт использует сетевой протокол https, поэтому из-за блокировки одной страницы на территории России у ряда пользователей стал недоступен весь сервис.
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