Журнал «Профиль»

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СМИ: РКН ограничил доступ к Last.fm

СМИ: РКН ограничил доступ к Last.fm

Роскомнадзор заблокировал страницу на портале одного из старейших музыкальных сервисов Last.fm. Сайт использует сетевой протокол https, поэтому из-за блокировки одной страницы на территории России у ряда пользователей стал недоступен весь сервис.

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