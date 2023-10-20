Новым регионам потребуется более длительная интеграция в сравнении с Крымом – Константинов

Ситуация в новых регионах России кардинально отличается от ситуации в Крыму в 2014 году. Об этом председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов заявил на всероссийской научно-практической конференции «Черноморское сотрудничество-2023» в Севастопольском государственном университете, передает корреспондент «ПолитНавигатора».