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«Миннесота» начала переговоры с Фиалой о новом контракте. У швейцарца 20+20 в 50 играх регулярки

Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин рассказал о переговорах с форвардом Кевином Фиалой.  «Мы начали переговоры и на следующей неделе хотим углубить этот процесс.

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