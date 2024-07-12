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Суд вступился за екатеринбуржцев, которые по вине авиакомпании опоздали на рейс

Суд вступился за екатеринбуржцев, которые по вине авиакомпании опоздали на рейс

Уральцам компенсированы все расходы, кроме того, они получат от перевозчика неустойку и штрафКомпенсацию за проблемы, доставленные авиакомпанией, получит семья екатеринбуржцев.

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