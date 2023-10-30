Вирусолог Малинникова: Вирусы становятся опаснее и устойчивее к лекарствам

Пандемия COVID-19 стала одним из главных глобальных вызовов для человеческой цивилизации. И хотя официально она подошла к концу, ее отголоски до сих пор заставляют людей нервничать во время очередного сезонного подъема новых штаммов коронавируса.
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