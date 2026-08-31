Икътисадчы Гукасова: Россиядә 6 категориядәге гражданнарның ике пенсия алу хокукы бар

2026 елда Россиядә алты категориягә караган гражданнар бер үк вакытта ике пенсия алу хокукына ия. РФ Президенты каршындагы Россия халык хуҗалыгы һәм дәүләт хезмәте академиясенең Дәүләт хезмәте һәм идарә институты халыкның финанс грамоталылыгын күтәрү Федераль методик үзәге программасы директоры Нина Гукасова шулай дип белдерде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым