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Царьград

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Игорь Ларионов раскритиковал качество льда на арене «Мегаспорт»

Игорь Ларионов раскритиковал качество льда на арене «Мегаспорт»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов выразил недовольство состоянием льда на арене «Мегаспорт» после поражения от «Спартака» со счетом 1:3.

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