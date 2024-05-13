У автобуса отказали тормоза: водитель упавшего в реку автобуса пытался затормозить

Водитель упавшего в реку Мойка пассажирского автобуса в Петербурге Рахматшох Курбонов рассказал корреспонденту издания «Известия», что при повороте автобуса нажимал на педаль тормоза, чтобы остановить транспортное средство.
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