Готовятся защищать Гренландию от США? - Дания оснащает свои фрегаты противокорабельными ракетами NSM

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Военное обозрение

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По словам разработчиков, NSM способна уклоняться от вражеских радаров и несет 500-фунтовую боевую часть.

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Комментарии
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holms sherlok
америка чисто демократические выборы проведет и все население проголосует быть штатом сша и все молча проглотят.... дания в первую очередь😀😀😀
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