Рогов сообщил об обустроенных СБУ пыточных в подконтрольном ВСУ Запорожье

В подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) городе Запорожье в подвалах работали пыточные, обустроенные Службой безопасности республики (СБУ), сообщает 21 февраля председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии