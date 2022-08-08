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Никита Михалков жестко высказался о бегстве актера Анатолия Белого

Никита Михалков жестко высказался о бегстве актера Анатолия Белого

Комсомольская правда/ Global Look Press Российский режиссер Никита Михалков критически высказался об эмиграции актера Анатолия Белого, который из России перебрался в Израиль.

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