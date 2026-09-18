Более 180 тысяч мальков стерляди выпустили в Оку

В реку Оку 18 сентября выпустили более 180 тысяч особей молоди стерляди. Компенсационные мероприятия проводят в рамках государственной программы «Экология и окружающая среда Подмосковья» после ремонта гидротехнических сооружений, который может затрагивать водные биоресурсы.
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