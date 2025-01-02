РВСН исполнили мечты более 800 детей в акции «Елка желаний»

МОСКВА, 2 января, ФедералПресс. Военнослужащие Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) приняли участие в акции «Елка желаний» и осуществили мечты более 800 детей по всей стране, сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
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