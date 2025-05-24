В Новосельской школе прозвучал последний звонок для троих выпускников 9 класса: Дианы Маркиной, Владимира Верхошапова и Марии Морозовой.
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В Новосельской школе прозвучал последний звонок для троих выпускников 9 класса: Дианы Маркиной, Владимира Верхошапова и Марии Морозовой.