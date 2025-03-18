"Ъ": Путин заявил о невозможности передать Украине новые территории

Признание Крыма в составе Российской Федерации, а также автономии Донецкой и Луганской народных республик могло предотвратить начало специальной военной операции (СВО), заявил президент РФ Владимир Путин на закрытой части съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
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