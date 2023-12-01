Science: антарктические пингвины засыпают на четыре секунды 10 тысяч раз в день

В дикой природе гнездящиеся антарктические пингвины спят более 11 часов в день. Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Science, эти птицы засыпают тысячи раз в день, но всего на 4 секунды.
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