Днестр в Украине пересыхает. Как это явление повлияет на Молдову

В ответ на запрос редакции Noi.md в Минэкологии предоставили разъяснения в контексте появившихся в соцсетях видеокадров, на которых видно, как река Днестр вблизи украинского населенного пункта остается без воды.
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