🤿 Спасательная служба Севастополя провела тренировку на воде Первую тренировку в этом купальном сезоне провели севастопольские водолазы.
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🤿 Спасательная служба Севастополя провела тренировку на воде Первую тренировку в этом купальном сезоне провели севастопольские водолазы.