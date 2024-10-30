Местами дожди и туман: погода в Крыму в четверг

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму сохранится умеренно теплая погода. Без существенных осадков, лишь днем малоактивный атмосферный фронтальный раздел вызовет на полуострове местами небольшие дожди.
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