«Политбюро 2.0»: усиление Хуснуллина, ослабление Шойгу и падение Кудрина

АЗ

Андрей Зарубкин

Хуснуллин "прославился" предложенем переселить жителей Средней Азии в Россию севернее Тулы. Он сказал, что в России много воды и мало жителей. Мигранты строят дешевые многоэтажные дома. Возле метро "Котельники" много таких домов. Рядом построили три школы с преподаванием на самом низком уровне.