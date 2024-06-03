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Добрый Мир

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«Политбюро 2.0»: усиление Хуснуллина, ослабление Шойгу и падение Кудрина

«Политбюро 2.0»: усиление Хуснуллина, ослабление Шойгу и падение Кудрина

Сегодня На фоне перспектив «Карибского кризиса 2.0» Евгений Минченко говорит о формировании в России двух «контуров управления» Выборы президента и последующее формирование нового правительства внесли коррективы в состав «Политбюро 2.

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Комментарии
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АЗ
Андрей Зарубкин
Хуснуллин &quot;прославился&quot; предложенем переселить жителей Средней Азии в Россию севернее Тулы. Он сказал, что в России много воды и мало жителей. Мигранты строят дешевые многоэтажные дома. Возле метро &quot;Котельники&quot; много таких домов. Рядом построили три школы с преподаванием на самом низком уровне.
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