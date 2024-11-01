На Смоленщине отменён режим особой противопожарной опасности

Об этом рассказали в ОГБУ "Леcопожарная служба Смоленской области". Пожароопасный сезон завершился с приходом устойчивой дождливой погоды, понижением среднесуточных температур и снижением пожарной опасности в лесах.
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