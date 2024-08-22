Сергей Семак: «У меня нет новостей о Соболеве»

Главный тренер «Зенита» рассказал о подготовке команды к матчу с московским «Спартаком», который пропустят несколько игроков основного состава чемпионов Наставник чемпионов России сообщил журналистам, что субботнюю игру с принципиальным соперником пропустят, кроме полузащитников Вендела и Максима Глушенкова, защитник Родригао и полузащитник Ильзат Ахметов.