Последнее предупреждение? Что произошло время крупнейших учений НАТО на границах России

Страны НАТО усиливают свое военное присутствие на границах России – подобные мероприятия они назвали учениями Steadfast Defender 2024 ("Стойкий защитник 2024"), ставшие практически крупнейшими в истории существования альянса.
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