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Последнее предупреждение? Что произошло время крупнейших учений НАТО на границах России

Последнее предупреждение? Что произошло время крупнейших учений НАТО на границах России

Страны НАТО усиливают свое военное присутствие на границах России – подобные мероприятия они назвали учениями Steadfast Defender 2024 ("Стойкий защитник 2024"), ставшие практически крупнейшими в истории существования альянса.

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