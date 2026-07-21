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Царьград

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Александру Цыбульскому показали оснащение современного онкоцентра в Архангельске

Александру Цыбульскому показали оснащение современного онкоцентра в Архангельске

Губернатор Александр Цыбульский посетил Архангельский клинический онкологический диспансерАрхангельский клинический онкологический диспансер оказывает специализированную медицинскую помощь взрослому населению, а также является организационно-методическим центром для медорганизаций региона по профилю "онкология".

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