Эксперт Рожкова предупредила о рисках использования масла для загара

Масло для загара не является альтернативой солнцезащитного крема и не способно защищать кожу так же, как косметика с SPF (Sun Protection Factor, солнцезащитным фактором, указывающим на степень защиты от ультрафиолетовых лучей).
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