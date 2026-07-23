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Медицина 2.0

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Эксперт Рожкова предупредила о рисках использования масла для загара

Эксперт Рожкова предупредила о рисках использования масла для загара

Масло для загара не является альтернативой солнцезащитного крема и не способно защищать кожу так же, как косметика с SPF (Sun Protection Factor, солнцезащитным фактором, указывающим на степень защиты от ультрафиолетовых лучей).

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