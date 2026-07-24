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ЦСКА и «Балтика» огласили стартовые составы на матч 1-го тура РПЛ

ЦСКА и «Балтика» огласили стартовые составы на матч 1-го тура РПЛ

Сегодня, 24 июля, ЦСКА на своем поле принимает калининградскую «Балтику» в рамках 1-го тура Российской Премьер-лиги сезона-2026/27.

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