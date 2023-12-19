Times of Israel: В ходе операции в Газе погиб 131 израильский военный

В ходе проведения наземной операции Армии обороны Израиля в секторе Газа погиб 131 военный ЦАХАЛ. Об этом 19 декабря со ссылкой на представителей вооруженных сил еврейского государства пишет газета Times of Israel.
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