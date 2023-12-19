Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

967 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ольга Матвеева
    Не помешало бы детей дома учить уважению к обществу, дисциплине в школе. А то родители у нас всегда правы, а учителя ...Путин подписал за...
  • Инна Василенко
    А что поменялось? В нашей школе всё так же. Учителя благополучно защищают свои честь и достоинства, крича на всю школ...Путин подписал за...
  • Алина Алина
    Полностью поддерживаю! В школах учителей не хватает катастрофически! Ещё и законы были против учителей.Путин подписал за...

Times of Israel: В ходе операции в Газе погиб 131 израильский военный

Times of Israel: В ходе операции в Газе погиб 131 израильский военный

В ходе проведения наземной операции Армии обороны Израиля в секторе Газа погиб 131 военный ЦАХАЛ. Об этом 19 декабря со ссылкой на представителей вооруженных сил еврейского государства пишет газета Times of Israel.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх