«Просто кричали»: очевидец рассказал о первых минутах после стрельбы в Праге

Россиянин Дмитрий Тимофеев, проживающий в Чехии, в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru рассказал о первых минутах после стрельбы в Праге, которую накануне устроил студент философского факультета Карлова университета Давид Козак.
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