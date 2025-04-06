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Подростка-зацепера нашли мертвым на крыше электрички в Подмосковье

Подростка-зацепера нашли мертвым на крыше электрички в Подмосковье

www.globallookpress.com/Ilya Galakhov/Global Look Press Тело убитого током 15-летнего подростка обнаружили на крыше вагона электропоезда на перегоне железнодорожных станций "Электроугли – 33 км" в Подмосковье.

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Комментарии
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Eduard
Правда у него вид&quot;гриль&quot;! Хаха,ха, уроков же нет,нечем занться дуракам!
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17 час.
Eduard
Ростили,ростили получился дебил! Видно родителей мало интересуется,где ое там &quot;висит&quot;!
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17 час.
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