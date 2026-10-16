“Russian disinformation operators are deploying an army of bots to inflate view counts of fictitious posts about celebrities and Democratic candidates ahead of the US midterm elections,” Bloomberg reports.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым