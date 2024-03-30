РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

259 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    Так ВСЕ  через  ИНТЕРНЕТ  сейчас работают ...!!!На Южном Урале ис...
  • Игорь Петров
    Бегите! Пока можете...Мигранты из Таджи...
  • Нина Попова
    В Челябинске, кроме мигрантов и путан отмазывают?На Южном Урале ис...

ВС РФ нанесли за неделю один массированный и 57 групповых ударов по военным объектам на Украине

ВС РФ нанесли за неделю один массированный и 57 групповых ударов по военным объектам на Украине

За неделю с 23 по 30 марта Вооруженными Силами РФ нанесен один массированный и 57 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного, морского, воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Циркон» и аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами по военным объектам Украины и обеспечивающей их инфраструктуре.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх