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Тарик Незалежко: Дональд Трамп признан виновным в сексуальном домогательстве: что это значит для бывшего президента

Тарик Незалежко: Дональд Трамп признан виновным в сексуальном домогательстве: что это значит для бывшего президента

На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись украинского журналиста Тарика Незалежко: У Дональда Трампа очередная неприятность: суд признал его виновным в сексуальном домогательстве в отношении писательницы и журналистки Джин Кэрролл.

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