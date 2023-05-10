Тарик Незалежко: Дональд Трамп признан виновным в сексуальном домогательстве: что это значит для бывшего президента

На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись украинского журналиста Тарика Незалежко: У Дональда Трампа очередная неприятность: суд признал его виновным в сексуальном домогательстве в отношении писательницы и журналистки Джин Кэрролл.
На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись украинского журналиста Тарика Незалежко: У Дональда Трампа очередная неприятность: суд признал его виновным в сексуальном домогательстве в отношении писательницы и журналистки Джин Кэрролл.
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